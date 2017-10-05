Хоккеист ЦСКА Шалунов пропустит от трех до 10 дней из-за травмы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Максим Шалунов выбыл на срок от трех до 10 дней. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Игорь Никитин.

В предыдущем матче с рижским "Динамо" Шалунов получил травму, не сумев доиграть поединок.

"Ему МРТ сделали, есть повреждение, выбыл примерно на 3-10 дней. Когда он выйдет на лед, тогда и будет понятен срок восстановления", - сказал Никитин.

ЦСКА в четверг дома одержал победу над "Северсталью" со счетом 3:1 - все три гола армейцы забили в третьем периоде. "Наши удаления держали нас два периода в неигровом ритме: одни играли, другие сидели, у нас постоянно были разные тройки. В третьем периоде ребята молодцы: проявили характер, вытащили себя, забили в большинстве. Против нас соперники играли с настроем, что для нас хорошо", - отметил он.

В составе "Северстали" против ЦСКА второй матч в сезоне провел вратарь Алексей Артамкин. "Нам тоже нужно его использовать, задействовать, посмотреть, на что он способен. С нами он уже какую поездку ездит третьим вратарем. Его появление могло сыграть свою роль: команда надежней сыграла в обороне, чтобы помочь ему, но скажу, что он сыграл хорошо", - сказал главный тренер череповчан Александр Гулявцев.

По мнению тренера, необязательные удаления его игроков привели к поражению. "Провели хороший матч, несмотря на результат. Сыграли ровно до момента, как стали удаляться. Попросили ребят потерпеть с удалениями, но нашла коса на камень", - отметил Гулявцев.

В следующем матче армейцы 7 октября дома сыграют со "Спартаком".

В следующем матче армейцы 7 октября дома сыграют со "Спартаком".