Ничушкин: ЦСКА победил "Северсталь" за счет дисциплинированной игры в третьем периоде

Хряпа: FIBA и Евролига должны пойти на компромисс для решения конфликта с календаремСпорт 5 октября, 23:53
Сборная Англии досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года по футболуСпорт 5 октября, 23:42
ГИБДД с 14 октября меняет правила проведения экзаменов для мотоциклистовОбщество 5 октября, 23:37
Команда Германии досрочно квалифицировалась в финальный раунд ЧМ-2018Спорт 5 октября, 23:36
ФСБ России вместе с иностранными коллегами обеспечит безопасность ЧМ-2018Спорт 5 октября, 23:11
Фридман рассказал, как заработал первую тысячу рублейЭкономика и бизнес 5 октября, 22:48
Организаторы "Оскара" приняли заявку на участие фильма "Нелюбовь"Культура 5 октября, 22:27
Бывший замминистра культуры просит суд "вернуть его в семью"Происшествия 5 октября, 22:13
Зюганов сравнил нового губернатора Орловской области с КосыгинымПолитика 5 октября, 22:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА добился победы над череповецкой "Северсталью" за счет дисциплинированной игры в третьем периоде. Такое мнение журналистам высказал нападающий столичного клуба, автор победной шайбы Валерий Ничушкин.
В четверг ЦСКА победил дома "Северсталь" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
"Думаю, что сегодня удалось победить за счет дисциплинированной игры в третьем периоде. Заработали большинство, которое смогли реализовать, а за счет сдержанной игры в конце встречи не позволили сопернику сравнять счет. В любом случае получилась сложная игра, пришлось приложить немало усилий, но в итоге все закончилось хорошо",- сказал Ничушкин.
Также 22-летний форвард отметил хорошую игру вратаря "Северстали" Алексея Артамкина, для которого она стала второй в этом сезоне и первой, которую он начал с первых минут. "Знали перед матчем, что у команды из Череповца будет стоять третий вратарь. Могу только положительно отметить игру голкипера соперника, пришлось много побросать по его воротам, чтобы добиться положительного результата", - сказал Ничушкин.
По словам Артамкина, ему сложновато было чувствовать себя в основной команде, учитывая небольшую игровую практику. "Хотел дебютировать с начала матча. Мне дали шанс, я сыграл с удовольствием, но раз мы проиграли, то лично я не очень доволен. Сложновато, что ты ездишь, но играет другой вратарь: хочешь, чтобы мы выиграли, но не чувствуешь себя в гуще событий", - рассказал он.
После 16 матчей в активе ЦСКА 34 очка, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 7 октября дома сыграют с московским "Спартаком".