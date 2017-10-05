Ничушкин: ЦСКА победил "Северсталь" за счет дисциплинированной игры в третьем периоде

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА добился победы над череповецкой "Северсталью" за счет дисциплинированной игры в третьем периоде. Такое мнение журналистам высказал нападающий столичного клуба, автор победной шайбы Валерий Ничушкин.

В четверг ЦСКА победил дома "Северсталь" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Думаю, что сегодня удалось победить за счет дисциплинированной игры в третьем периоде. Заработали большинство, которое смогли реализовать, а за счет сдержанной игры в конце встречи не позволили сопернику сравнять счет. В любом случае получилась сложная игра, пришлось приложить немало усилий, но в итоге все закончилось хорошо",- сказал Ничушкин.

Также 22-летний форвард отметил хорошую игру вратаря "Северстали" Алексея Артамкина, для которого она стала второй в этом сезоне и первой, которую он начал с первых минут. "Знали перед матчем, что у команды из Череповца будет стоять третий вратарь. Могу только положительно отметить игру голкипера соперника, пришлось много побросать по его воротам, чтобы добиться положительного результата", - сказал Ничушкин.

По словам Артамкина, ему сложновато было чувствовать себя в основной команде, учитывая небольшую игровую практику. "Хотел дебютировать с начала матча. Мне дали шанс, я сыграл с удовольствием, но раз мы проиграли, то лично я не очень доволен. Сложновато, что ты ездишь, но играет другой вратарь: хочешь, чтобы мы выиграли, но не чувствуешь себя в гуще событий", - рассказал он.

После 16 матчей в активе ЦСКА 34 очка, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 7 октября дома сыграют с московским "Спартаком".