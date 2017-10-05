Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ничушкин: ЦСКА победил "Северсталь" за счет дисциплинированной игры в третьем периоде

Спорт
5 октября, 23:08 дата обновления: 5 октября, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Армейский форвард, ставший автором победной шайбы, отметил, что поразить ворота голкипера череповчан Артамкина было очень непросто

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА добился победы над череповецкой "Северсталью" за счет дисциплинированной игры в третьем периоде. Такое мнение журналистам высказал нападающий столичного клуба, автор победной шайбы Валерий Ничушкин.

В четверг ЦСКА победил дома "Северсталь" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Думаю, что сегодня удалось победить за счет дисциплинированной игры в третьем периоде. Заработали большинство, которое смогли реализовать, а за счет сдержанной игры в конце встречи не позволили сопернику сравнять счет. В любом случае получилась сложная игра, пришлось приложить немало усилий, но в итоге все закончилось хорошо",- сказал Ничушкин.

Также 22-летний форвард отметил хорошую игру вратаря "Северстали" Алексея Артамкина, для которого она стала второй в этом сезоне и первой, которую он начал с первых минут. "Знали перед матчем, что у команды из Череповца будет стоять третий вратарь. Могу только положительно отметить игру голкипера соперника, пришлось много побросать по его воротам, чтобы добиться положительного результата", - сказал Ничушкин.

По словам Артамкина, ему сложновато было чувствовать себя в основной команде, учитывая небольшую игровую практику. "Хотел дебютировать с начала матча. Мне дали шанс, я сыграл с удовольствием, но раз мы проиграли, то лично я не очень доволен. Сложновато, что ты ездишь, но играет другой вратарь: хочешь, чтобы мы выиграли, но не чувствуешь себя в гуще событий", - рассказал он.

После 16 матчей в активе ЦСКА 34 очка, команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 7 октября дома сыграют с московским "Спартаком".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории
2
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
3
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
4
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
5
Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании
6
Зюганов сравнил нового губернатора Орловской области с Косыгиным
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама