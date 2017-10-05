Баскетболистки курского "Динамо" стали обладательницами Суперкубка Европы

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женский баскетбольный клуб "Динамо" из Курска одержал победу над турецким "Якин Догу" со счетом 84:73 в матче за Суперкубок Европы.
Встреча прошла в Курске. Самым результативным игроком матча стала форвард "Динамо" Соня Петрович, набравшая 20 очков и сделавшая 10 подборов.
"Динамо" является действующим победителем Евролиги, "Якин Догу" - обладателем Кубка Европы. Также "Динамо" является победителем Кубка Европы, двукратным обладателем Кубка России, трехкратным бронзовым призером чемпионата России.