Баскетболистки курского "Динамо" стали обладательницами Суперкубка Европы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женский баскетбольный клуб "Динамо" из Курска одержал победу над турецким "Якин Догу" со счетом 84:73 в матче за Суперкубок Европы.

Встреча прошла в Курске. Самым результативным игроком матча стала форвард "Динамо" Соня Петрович, набравшая 20 очков и сделавшая 10 подборов.

"Динамо" является действующим победителем Евролиги, "Якин Догу" - обладателем Кубка Европы. Также "Динамо" является победителем Кубка Европы, двукратным обладателем Кубка России, трехкратным бронзовым призером чемпионата России.