Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баскетболистки курского "Динамо" стали обладательницами Суперкубка Европы

Спорт
5 октября, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Встреча прошла в Курске и завершилась со счетом 84:73

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женский баскетбольный клуб "Динамо" из Курска одержал победу над турецким "Якин Догу" со счетом 84:73 в матче за Суперкубок Европы.

Встреча прошла в Курске. Самым результативным игроком матча стала форвард "Динамо" Соня Петрович, набравшая 20 очков и сделавшая 10 подборов.

"Динамо" является действующим победителем Евролиги, "Якин Догу" - обладателем Кубка Европы. Также "Динамо" является победителем Кубка Европы, двукратным обладателем Кубка России, трехкратным бронзовым призером чемпионата России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: ИГ контролирует в Сирии менее 10% территории
2
Как прошла встреча лидеров России и Саудовской Аравии в Кремле
3
Нефтяные гиганты Россия и Саудовская Аравия выстраивают доверие в бизнесе
4
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
5
Глава ФСБ признает необходимость проанализировать законодательство о "ложном" минировании
6
Зюганов сравнил нового губернатора Орловской области с Косыгиным
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама