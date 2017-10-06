Юношеские футбольные сборные стартуют на чемпионате мира в Индии

ТАСС, 6 октября. Чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет стартует в пятницу в Индии. В турнире примут участие 24 сборные, при этом одни из главных фаворитов бразильцы выступят без своей звезды Винисиуса Жуниора.

На предварительном этапе команды разбиты на шесть групп. Группу А составили команды Индии, США, Колумбии и Ганы, группу В - Парагвая, Мали, Новой Зеландии и Турции, группу С - Ирана, Гвинеи, Германии и Коста-Рики, группу D - Бразилии, Испании, Нигера и КНДР, группу Е - Франции, Японии, Гондураса и Новой Каледонии, группу F - Англии, Чили, Мексики и Ирака.

Российская сборная на турнире не выступит, не сумев пробиться даже на отборочный чемпионат Европы, который прошел в мае в Хорватии. Команда из игроков 2000 года рождения, которой руководил Дмитрий Ульянов, заняла последнее место в отборочном турнире в Венгрии.

По итогам групповой стадии чемпионата мира 6-14 октября определятся участники 1/8 финала, куда выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших команды из числа занявших третьи места. Матчи 1/8 финала пройдут 16-18 октября, четвертьфиналы - 21-22 октября, полуфиналы - 25 октября, матч за третье место и финал запланированы на 28 октября.

Футбольный турнир такого уровня пройдет в Индии впервые. Матчи чемпионата мира примут Колката, Коччи, Дели, Мумбаи, Гувахати и Маргао. Главной ареной турнира является 66-тысячный стадион "Солт-Лейк" в Колкате, где состоятся матч за третье место и финал.

Паулиньо вместо Винисиуса

На чемпионате мира сыграют многие будущие звезды мирового футбола, которых селекционеры откроют именно на индийских полях. Однако ряд уже известных широкой публике игроков турнир пропускает. Так, бразильский клуб "Фламенго" не отпустил в юношескую команду страны нападающего Винисиуса Жуниора, который на чемпионате Южной Америки в марте забил семь мячей, после чего подписал контракт с мадридским "Реалом", за который начнет выступать со следующего сезона - после наступления совершеннолетия.

Во "Фламенго" Винисиус Жуниор выходит лишь на замену, забив два мяча в 18 матчах чемпионата Бразилии, где один из самых популярных клубов страны борется за путевку в розыгрыш Кубка Либертадорес, занимая седьмое место. В его отсутствие лидером сборной Бразилии должен стать Паулиньо из "Васко да Гама".

Не сыграет в Индии уже забивавший за взрослую сборную Канады один из сильнейших футболистов мира 2000 года рождения Альфонсо Дэвис - его команда не сумела пробиться на чемпионат мира. Не смогла завоевать путевку в финальный турнир и сборная Италии, в составе которой на чемпионате Европы в Хорватии выступали уже забивавшие в серии А 17-летний Мойз Кин, арендованный "Ювентусом" в "Верону", и Пьетро Пеллегри из "Дженоа", который на год моложе.

Уже имеет опыт выступлений за "Лион" полузащитник сборной Франции Вийем Жеббельс, привлекался к матчам основного состава "Тоттенхэма" Тэшан Оукли-Бутс, тогда как другой английский футболист Анхель Гомес в прошлом сезоне сыграл несколько минут в премьер-лиге за "Манчестер Юнайтед".

Два поражения в 1/8 финала

Чемпионаты мира по футболу среди юношей до 17 лет проводятся с 1991 года. Два предыдущих турнира выиграла сборная Нигерии, которая на сей раз не сумела преодолеть отборочную стадию. Нигерийцы завоевали титул четыре раза, три победы на счету команды Бразилии.

Сборная России выступала на чемпионатах мира в 2013 и 2015 гг., оба раза покинув турнир после 1/8 финала. Четыре года назад команда 1996 года рождения во главе с Дмитрием Хомухой проиграла бразильцам (1:3), через два года футболисты 1998 года рождения были остановлены командой Эквадора (1:4).

В 1987 году чемпионом мира среди юношей стала сборная СССР - в те годы турниры проходили с участием 16-летних футболистов.