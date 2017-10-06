Президент и премьер Перу исполнили танец, чтобы вдохновить сборную на попадание на ЧМ-2018

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ТАСС, 6 октября. Президент Перу Педро Пабло Кучински и председатель правительства этой южноамериканской страны Мерседес Араос исполнили танец, чтобы вдохновить национальную сборную по футболу на успешную игру и попадание на чемпионат мира 2018 года в России. Видеозапись выступления опубликована в официальном аккаунте главы государства в Facebook.
Кучински и Араос станцевали под мелодию "Перу - чемпион", которую исполнял военный оркестр во дворе президентского дворца. Сторонники исполнительной власти, собравшиеся за оградой учреждения, в этот момент скандировали "Перу, Перу!". Через несколько минут глава государства вернулся в здание, а председатель правительства продолжила танец, подпевая мелодии в окружении других госслужащих.
Сборная Перу за два тура до конца квалификационного турнира в зоне Южной Америки (КОНМЕБОЛ) занимает четвертое место, которое позволяет ей напрямую попасть на чемпионат мира.
Следующий матч перуанцы проведут против команды Аргентины, которая идет пятой, являясь главным соперником сборной Перу в борьбе за прямую путевку на турнир. Игра начнется в четверг в 18:30 по времени Лимы (02:30 пятницы мск). Последний раз на чемпионате мира по футболу сборная Перу выступала в 1982 году.