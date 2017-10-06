Чусовитина, став членом комиссии спортсменов FIG, будет отстаивать права всех гимнасток

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МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина, ныне выступающая за Узбекистан, в качестве члена комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG) будет стараться доносить до чиновников все проблемы, с которыми сталкиваются гимнастки на соревнованиях. Об этом Чусовитина сообщила журналистам.
В четверг в Монреале состоялись выборы в комиссию спортсменов FIG от женской спортивной гимнастики. В комиссию была выбрана 42-летняя Чусовитина.
"Борьбы не было, мне сказали: "Оксаночка, если хочешь - будь", - заметила Чусовитина. - Если я чем-то смогу помочь спортсменам, то буду счастлива. Я сама тренируюсь, выступаю и по себе знаю, как иногда приходится спортсменам тяжело. Этого не понимают люди, которые сидят за клавиатурой в техническом комитете, а мы это ощущаем на себе".
"Представьте, здесь мне дали на помосте всего пять минут на опробование прыжка, - продолжила спортсменка. А потом люди получают травмы, вообще всегда было полчаса, 25 минут на опробование, вместе шесть человек прыгаем. А тут дали Японии девять минут, Южной Корее девять минут, а мне, так как я одна, всего пять".
Чусовитина заметила, что никто не доволен новым регламентом проведения чемпионата мира. "Из-за таких вроде бы мелочей происходят травмы у спортсменов, многие не восстанавливаются, не возвращаются, это очень печально. Нам никто ничего не объясняет, мы простые спортсмены, приехали, нам сказали и все. Сейчас, может быть, когда я вникну во все это, буду делать все, что в моих силах", - подытожила спортсменка.