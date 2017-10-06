Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский гимнаст Белявский не смог объяснить свою неудачу в финале многоборья на ЧМ

Спорт
6 октября, 6:34 дата обновления: 6 октября, 6:36 UTC+3 МОНРЕАЛЬ МОНРЕАЛЬ 6, октября. /ТАСС

Белявский занял четвертое место в индивидуальном многоборье на турнире в Монреале, спортсмен показал результат 86,315 балла, хотя лидировал с преимуществом в 0,5 балла перед заключительным снарядом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Давид Белявский

Давид Белявский

© EPA-EFE/CJ GUNTHER

МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский, сохранявший до последнего вида многоборья очень хорошие шансы на победу не знает, чем объяснить свою неудачу на заключительном снаряде перекладине. Такое мнение журналистам высказал сам Белявский.

Белявский занял четвертое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале. Спортсмен показал результат 86,315 балла, хотя лидировал с преимуществом в 0,5 балла перед заключительным снарядом. Победителем стал китаец Жотэн Сяо, набравший 86,933 балла. Серебро завоевал китаец Чаопань Линь (86,448), бронзовая награда в активе японца Сираи Кэндзо (86,431).

"Я даже не знаю, что сказать на самом деле, так получилось, - заметил Белявский. - Видимо, не наработал на медаль еще, будем дальше работать. Не могу сказать, с чем связано все это, непонятно мне".

"Никогда такого не бывает у меня, чтобы я заранее повесил медаль на шею. Знал, что если я сделаю, то попаду в тройку. Просто сделать нужно было в любом исполнении, а главное - не падать, - заключил гимнаст. - Дальше будем готовиться. Тяжеловато, конечно, но думаю, что я отойду, и нормально все будет".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ по спортивной гимнастике-2017
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
2
США тревожит интерес их союзников к приобретению у России системы С-400
3
Пассажиры пытались вытолкать заглохший автобус с путей перед ДТП с поездом под Владимиром
4
СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама