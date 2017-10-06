Российский гимнаст Белявский не смог объяснить свою неудачу в финале многоборья на ЧМ

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МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Давид Белявский, сохранявший до последнего вида многоборья очень хорошие шансы на победу не знает, чем объяснить свою неудачу на заключительном снаряде перекладине. Такое мнение журналистам высказал сам Белявский.
Белявский занял четвертое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Монреале. Спортсмен показал результат 86,315 балла, хотя лидировал с преимуществом в 0,5 балла перед заключительным снарядом. Победителем стал китаец Жотэн Сяо, набравший 86,933 балла. Серебро завоевал китаец Чаопань Линь (86,448), бронзовая награда в активе японца Сираи Кэндзо (86,431).
"Я даже не знаю, что сказать на самом деле, так получилось, - заметил Белявский. - Видимо, не наработал на медаль еще, будем дальше работать. Не могу сказать, с чем связано все это, непонятно мне".
"Никогда такого не бывает у меня, чтобы я заранее повесил медаль на шею. Знал, что если я сделаю, то попаду в тройку. Просто сделать нужно было в любом исполнении, а главное - не падать, - заключил гимнаст. - Дальше будем готовиться. Тяжеловато, конечно, но думаю, что я отойду, и нормально все будет".