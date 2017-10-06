Мозгов набрал пять очков в победном для "Бруклина" предсезонном матче НБА с "Майами"

ТАСС, 6 октября. "Бруклин" одержал победу со счетом 107:88 в домашнем предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Майами".

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Тайлер Джонсон, остановившийся в шаге от дабл-дабла (21 очков + девять подборов). Центровой "Майами" Хассан Уайтсайд также мог сделать дабл-дабл, в его активе 19 очков и девять подборов. Перешедший летом в команду из "Бостона" центровой Келли Олиник провел на паркете 24 минуты, набрав семь очков и пять подборов.

У хозяев самым результативным стал разыгрывающий защитник Джереми Лин, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, за 24 минуты он набрал 16 очков и сделал четыре передачи. Выменянный у "Лос-Анджелес Лейкерс" в летнее межсезонье российский центровой Тимофей Мозгов начал встречу в стартовой пятерке, суммарно сыграл 15 минут, за которые смог отметиться пятью очками и восемью подборами. Разыгрывающий Д'Анджело Расселл, перешедший в "Бруклин" из "Лейкерс" вместе с Мозговым, отыграл 24 минуты, набрав девять очков и сделав две передачи.

В параллельной встрече "Портленд" дома победил "Торонто" - 106:101. Наибольшую результативность продемонстрировал разыгрывающий "Торонто" Кайл Лоури, за 25 минут защитник отметился 23 очками и шестью передачами. Отдых в матче получили защитники команды Демар Дерозан и Си Джей Майлз. У хозяев самым результативным стал разыгрывающий Дамиан Лиллард (16 очков и восемь подборов за 26 минут), на одно очко меньше набрал один из самых результативных игроков команды прошлого сезона атакующий защитник Си Джей Макколлум.

"Даллас" в гостях уступил "Орландо" со счетом 89:112. Тяжелый форвард хозяев Аарон Гордон за 20 минут сделал дабл- дабл из 17 очков и 10 подборов, центровой команды Никола Вучевич за 14 минут набрал 14 очков. У "Далласа" самым результативным стал выбранный на драфте новичков 2017 года под девятым номером разыгрывающий Деннис Смит, в его активе 13 очков за 18 минут. Центровой команды и один из самых результативных игроков в истории лиги Дирк Новицки не выходил на паркет в матче по решению тренера.