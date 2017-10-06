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"Лос-Анджелес" победил "Филадельфию" в матче НХЛ

Спорт
6 октября, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0, вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик отразил 35 бросков и в 45-й раз в регулярных чемпионатах НХЛ не пропустил ни одной шайбы за матч

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ТАСС, 6 октября. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Тревор Льюис (27-я минута) и Тайлер Тоффоли (58). Вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик, отразив 35 бросков, оформил шатаут, который стал для него 45-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

В следующем матче, который пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени, "Филадельфия" примет "Анахайм", а "Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе".

В другом матче дня "Анахайм" победил "Аризону" в гостях со счетом 5:4.

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