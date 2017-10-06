Клуб КХЛ "Слован" расторг контракт с главным тренером Ржигой

ТАСС, 6 октября. Братиславский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Милошем Ржигой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Руководство команды решило прекратить сотрудничество с Ржигой", - говорится в сообщении.

О том, кто заменит 58-летнего специалиста, станет известно позднее в пятницу.

Ржига возглавлял "Слован" с 2015 года, в сезоне-2015/16 команда заняла восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ и вышла в плей-офф, где уступила на стадии 1/8 финала. Ранее чешский специалист возглавлял российские клубы "Спартак", "Атлант", "Химик" и СКА.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата лиги "Слован" набрал 18 очков в 18 матчах и занимает предпоследнее 12-е место в турнирной таблице.