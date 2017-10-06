Занковец сменил Ржигу на посту главного тренера клуба КХЛ "Слован"

ТАСС, 6 октября. Белорусский специалист Эдуард Занковец назначен на пост главного тренера братиславского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее в пятницу клуб объявил об отставке 58-летнего чеха Милоша Ржиги. Контракт 48-летнего Занковца со "Слованом" рассчитан до конца сезона-2017/18.

"Я очень рад оказаться в Братиславе, в команде с богатой историей побед. Хотелось поблагодарить за оказанное доверие, надеюсь, нам с менеджментом удастся достичь результата, которого ждут от нас болельщики", - сказал Занковец.

В прошлом сезоне Занковец возглавлял другую команду КХЛ - "Барыс", астанинский клуб под его руководством занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата лиги и вышел в плей-офф, где дошел до стадии 1/4 финала.