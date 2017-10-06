Концерн "Россиум" приобрел 75,51% акций московского ФК "Торпедо"

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МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Концерн "Россиум" приобрел 75,51% акций московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"В сентябре 2017 года концерн "Россиум" приобрел 75,51% акций АО "ФК "Торпедо", - сказали в пресс-службе.
"Представители группы на первом этапе проводят комплексную проверку финансово-хозяйственной деятельности клуба", - отметили в пресс-службе.
Ранее президент "Торпедо" Александр Тукманов сообщил ТАСС, что новым собственником клуба стал Московский кредитный банк, основным владельцем которого является концерн "Россиум".
Московская команда в сезоне-2017/18 занимает второе место в зоне "Центр" чемпионата Профессиональной футбольной лиги, в 11 матчах набрав 21 очко. С сентября клуб проводит домашние игры на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, собственником которого является "Россиум".