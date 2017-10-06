Казачьи патрули задействуют для обеспечения безопасности ЧМ-2018 в Сочи

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Казачьи патрули выйдут на охрану общественного правопорядка в дни проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В охране правопорядка наряду с полицией будут участвовать казаки. Казачьи патрули - это уже неотъемлемая часть охраны общественного порядка в крае, их присутствие дает нашим жителям и гостям чувство уверенности и защищенности", - сказал глава региона.

По словам Кондратьева, для краевых властей вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности находятся в приоритете. "В Сочи на самом высоком уровне прошли матчи Кубка конфедераций. Высокую оценку, в том числе в плане организации безопасности, край получил и от ФИФА, и от сборных, и от болельщиков. Но мы понимаем, что на чемпионат мира приедет еще больше футбольных болельщиков, чем этим летом, соответственно и меры безопасности будут усилены", - отметил он.

Как и в дни Кубка конфедераций, на ЧМ-2018 будут соблюдены все требования ФИФА в плане охраны спортивных объектов, пропускного режима, контроля транспортных средств. В Сочи уже действует система "Безопасный город", которая эффективно работает во время проведения массовых мероприятий и в пик курортного сезона.

Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности матчей чемпионата мира по футболу в Сочи предусмотрено государственной краевой программой "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации".

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.