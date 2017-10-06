Реконструкция стадиона им. Стрельцова начнется в конце этого или начале следующего года

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Работы по реконструкции московского стадиона имени Эдуарда Стрельцова начнутся либо в конце этого года, либо в начале следующего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Россиум".

Концерн в сентябре стал владельцем 75,51% акций футбольного клуба "Торпедо" (Москва). Как ранее ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов, собственником "Торпедо" стал Московский кредитный банк, 70% акций которого принадлежит концерну "Россиум".

"Работы по реконструкции спортивного комплекса на Восточной улице в Москве, включающего стадион имени Эдуарда Стрельцова, ГК "Инград" планирует начать в конце этого - начале следующего года. Как и было озвучено ранее, на время реконструкции действующие в настоящий момент в спортивном комплексе секции продолжат свою работу", - сказали в пресс-службе.

Стадион им. Эдуарда Стрельцова (изначально он назывался "Торпедо") открылся в 1960 году. Восточная трибуна арены была построена в 1976 году. В 1998 году стадион был реконструирован: деревянные скамейки были заменены пластиковыми креслами, в результате чего вместимость арены уменьшилась с 16 тыс. до 13,5 тыс. зрителей.