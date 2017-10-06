Головин занимается индивидуально на тренировке сборной России по футболу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин работает по индивидуальной программе на тренировке команды накануне товарищеского матча с южнокорейцами, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Занятие проходит на "ВЭБ-Арене". В четверг Головин начал тренировку с партнерами по команде, но примерно через 20 минут приступил к занятию по индивидуальной программе, после чего покинул поле. В последнем матче за ЦСКА он получил повреждение ахиллова сухожилия.

Российская сборная в понедельник начала сбор в Новогорске. Команда продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").