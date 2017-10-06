Головин занимается индивидуально на тренировке сборной России по футболу

Пресс-конференция депутата Бундестага Герке по ситуации в Донбассе. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 6 октября, 12:10
Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружияОбщество 6 октября, 12:03
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспортМосква 6 октября, 12:02
Реконструкция стадиона им. Стрельцова начнется в конце этого или начале следующего годаСпорт 6 октября, 11:49
Вопрос участия Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" прояснится после ее выступления в ТяньцзинеСпорт 6 октября, 11:40
ТАСС в спецпроекте ко дню рождения Путина рассказал, что значит "Быть президентом"Общество 6 октября, 11:30
СК возбудил уголовное дело по факту избиения фельдшеров скорой помощи в ЮгреНовости Урала 6 октября, 11:22
"Терминаторы" уничтожили автоколонну условных боевиков на учениях в Западной СибириСибирь 6 октября, 11:17
В рамках ПМГФ состоялось заседание Молодежного совета нефтегазовой отрасли при МинэнергоНовости партнеров 6 октября, 11:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин работает по индивидуальной программе на тренировке команды накануне товарищеского матча с южнокорейцами, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.
Занятие проходит на "ВЭБ-Арене". В четверг Головин начал тренировку с партнерами по команде, но примерно через 20 минут приступил к занятию по индивидуальной программе, после чего покинул поле. В последнем матче за ЦСКА он получил повреждение ахиллова сухожилия.
Российская сборная в понедельник начала сбор в Новогорске. Команда продолжает подготовку к контрольным матчам с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").