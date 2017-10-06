Кабмин РФ одобрил законопроект о полномочиях национальной антидопинговой лаборатории

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кабинет министров РФ одобрил проект изменения закона о наркотических веществах, который расширит полномочия национальной антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Принятие законопроекта позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, что необходимо в контексте функционирования системы предотвращения допинга в спорте", - говорится в сообщении.

25 сентября законопроект был рассмотрен и одобрен комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности, а в пятницу он был одобрен на заседании правительства.