Кабмин РФ одобрил законопроект о полномочиях национальной антидопинговой лаборатории

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кабинет министров РФ одобрил проект изменения закона о наркотических веществах, который расширит полномочия национальной антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Принятие законопроекта позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, что необходимо в контексте функционирования системы предотвращения допинга в спорте", - говорится в сообщении.
25 сентября законопроект был рассмотрен и одобрен комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности, а в пятницу он был одобрен на заседании правительства.