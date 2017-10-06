Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин РФ одобрил законопроект о полномочиях национальной антидопинговой лаборатории

Спорт
6 октября, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

25 сентября законопроект был рассмотрен и одобрен комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ЕРА/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кабинет министров РФ одобрил проект изменения закона о наркотических веществах, который расширит полномочия национальной антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Принятие законопроекта позволит национальной антидопинговой лаборатории осуществлять уставную деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, что необходимо в контексте функционирования системы предотвращения допинга в спорте", - говорится в сообщении.

25 сентября законопроект был рассмотрен и одобрен комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности, а в пятницу он был одобрен на заседании правительства.

Смотрите также

Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лаборатории

Правительство утвердило создание национальной антидопинговой лаборатории на базе МГУ

МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Путин принял отставку главы Новосибирской области
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
Нобелевская премия мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама