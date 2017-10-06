"Барселона" объявила о продлении контракта с Андресом Иньестой до конца карьеры

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о продлении контракта с капитаном команды Андресом Иньестой. Об этом сообщает пресс-служба команды.
[BREKING NEWS]— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2017
⚠️ The captain @andresiniesta8 renews for live at FC Barcelona#ForeverIniesta pic.twitter.com/6SjNgxggGp
Контракт 33-летнего полузащитника является бессрочным, он подразумевает, что футболист проведет в каталонском клубе остаток карьеры.
"Иньеста заключил с нами контракт, который позволит ему остаться в команде до завершения карьеры", - говорится в сообщении.
Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду клуба он выступает с 2002 года. С тех пор он сыграл за "Барселону" более 600 матчей, в составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным - Суперкубка страны, также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов.
В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).