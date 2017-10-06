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"Барселона" объявила о продлении контракта с Андресом Иньестой до конца карьеры

Спорт
6 октября, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Соглашение 33-летнего полузащитника является бессрочным, он подразумевает, что футболист проведет в каталонском клубе остаток карьеры

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Андрес Иньеста

Андрес Иньеста

© EPA/JuanJo Martin

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о продлении контракта с капитаном команды Андресом Иньестой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт 33-летнего полузащитника является бессрочным, он подразумевает, что футболист проведет в каталонском клубе остаток карьеры.

"Иньеста заключил с нами контракт, который позволит ему остаться в команде до завершения карьеры", - говорится в сообщении.

Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду клуба он выступает с 2002 года. С тех пор он сыграл за "Барселону" более 600 матчей, в составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным - Суперкубка страны, также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов.

В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

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