Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении БАТЭ после матча Лиги Европы с "Арсеналом"

Спорт
6 октября, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Разбирательство открыто за появление на поле во время матча болельщика, который на следующий день был арестован на 10 суток

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении белорусского БАТЭ по итогам матча второго тура группового этапа Лиги Европы с английским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Лондонский "Арсенал" 28 сентября обыграл на выезде БАТЭ со счетом 4:2.

Дело открыто за появление на поле во время матча болельщика, который на следующий день был арестован на 10 суток. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 19 октября.

БАТЭ в следующем матче Лиги Европы примет "Кельн" 19 октября.

Смотрите также

СМИ: футболист "Арсенала" Озил может перейти в МЮ после окончания сезона

Футболисты "Арсенала" обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги Европы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
2
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Путин принял отставку главы Новосибирской области
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама