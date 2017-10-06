УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении БАТЭ после матча Лиги Европы с "Арсеналом"

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процессаМеждународная панорама 6 октября, 13:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении белорусского БАТЭ по итогам матча второго тура группового этапа Лиги Европы с английским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Лондонский "Арсенал" 28 сентября обыграл на выезде БАТЭ со счетом 4:2.
Дело открыто за появление на поле во время матча болельщика, который на следующий день был арестован на 10 суток. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 19 октября.
БАТЭ в следующем матче Лиги Европы примет "Кельн" 19 октября.