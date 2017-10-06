УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении БАТЭ после матча Лиги Европы с "Арсеналом"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении белорусского БАТЭ по итогам матча второго тура группового этапа Лиги Европы с английским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Лондонский "Арсенал" 28 сентября обыграл на выезде БАТЭ со счетом 4:2.

Дело открыто за появление на поле во время матча болельщика, который на следующий день был арестован на 10 суток. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 19 октября.

БАТЭ в следующем матче Лиги Европы примет "Кельн" 19 октября.