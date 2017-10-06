Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отклонение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции российской легкоатлетки Анны Чичеровой ведет к завершению ее спортивной карьеры. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Ранее в пятницу стало известно, что CAS отклонил апелляцию Чичеровой на лишение бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года за допинг.

"Сожалею, что так сложилось. Мы бы хотели, чтобы CAS принял решение в ее пользу", - сказал Шляхтин.

Говоря о карьере Чичеровой, глава ВФЛА отметил, что после решения CAS спортсменка, скорее всего, завершит выступления. "Это логично [что Чичерова завершит карьеру]", - заявил собеседник агентства.

Шляхтин также добавил, что Чичерова могла бы принести пользу развитию легкой атлетики, однако допинговая история не позволит ВФЛА сотрудничать с ней.

Международный олимпийский комитет (МОК) 6 октября 2016 года объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады в Пекине. После перепроверки в допинг-пробах россиянки был обнаружен туринабол. Позднее спортсменка подала апелляцию в CAS на решение МОК. Чичерова - олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, обладательница золотой медали чемпионата мира 2011 года в южнокорейском Тэгу.