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Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Саранск

Спорт
6 октября, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

6 октября кубок будет доставлен в МГУ имени Огарева, где с ним смогут сфотографироваться студенты и молодежь Саранска

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кубок чемпионата мира по футболу прибыл 6 октября в столицу Республики Мордовия Саранск. Об этом сообщили в АНО "Дирекция города - организатора Саранска по подготовке и проведения чемпионата мира по футболу - 2018".

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"Торжественная церемония приветствия главного футбольного трофея прошла в государственном музыкальном театре имени Яушева. В ней приняли участие председатель правительства Мордовии Владимир Сушков, посол чемпионата мира в Саранске Алексей Немов, директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года Микаэль Вине", - сообщили в АНО.

6 октября кубок будет доставлен в МГУ имени Огарева, где с ним смогут сфотографироваться студенты и молодежь Саранска. 7 октября местом экспонирования кубка станет спорткомплекс "Мордовия", где трофей смогут увидеть все желающие, сфотографироваться с ним и приобщиться к духу главного спортивного события планеты.

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября в Москве. Трофей должен посетить 24 региона РФ и 50 стран. Маршрут составляет более 27 тысяч км. Пенза стала 25-м регионом РФ, куда был доставлен трофей чемпионата мира по футболу на несколько часов 5 октября.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

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