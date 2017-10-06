Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМ

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление на чемпионате России по тяжелой атлетике будет приравнено к результатам, которые спортсмены могли бы показать на чемпионате мира. Как рассказал ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, это позволит компенсировать спортсменам пропуск чемпионата мира в американском Анахайме.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября в Бухаресте на основе доклада специальной комиссии приняла решение отстранить на один год ФТАР и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. Таким образом, сборная России должна пропустить чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

"Предстоящий чемпионат России будет рассмотрен на уровне чемпионата мира. Это будет влиять на дальнейшую зарплату спортсменов, их подготовку", - сказал Агапитов.

"В чемпионате России будут принимать участие все спортсмены. Министерство спорта тоже понимает ситуацию, видит нашу работу, оно выдало нам аккредитацию в связи с произошедшими изменениями, что является знаком большого доверия", - добавил он.

Чемпионат России пройдет в следующем году. О точных сроках проведения турнира пока информации нет.