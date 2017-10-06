Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную России

Спорт
6 октября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Вместе с фигуристкой из списка кандидатов в резервный состав сборной России были удалены Юко Кавагути, Александр Смирнов, Василиса Даванкова и Александр Жиганшин

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юлия Липницкая

Юлия Липницкая

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ исключило олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Юлию Липницкую из официального списка кандидатов в сборную России. Соответствующий приказ подписал заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

Вместе с Липницкой из списка кандидатов в резервный состав сборной России были удалены Юко Кавагути, Александр Смирнов, Василиса Даванкова и Александр Жиганшин.

Смотрите также
Юлия Липницкая

Почему Юлия Липницкая завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры 9 сентября, написав заявление о выходе из состава сборной страны.

Завоевав в Сочи золотую награду в командном первенстве, Липницкая стала самой молодой чемпионкой зимних Олимпийских игр в истории СССР и России. В день произвольной программы рекордсменке было 15 лет и 249 дней. Она побила достижение другой фигуристки Екатерины Гордеевой, которая стала чемпионкой Игр-1988 в Калгари в парном катании вместе с Сергеем Гриньковым. На момент победы Гордеевой исполнилось 16 лет и 268 дней.

Помимо олимпийского золота, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России - 2016, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава, которую получила, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.

Двукратные чемпионы Европы в парном катании Кавагути и Смирнов, в активе которых есть также две бронзовых медали мировых первенств, подписали заявления об уходе из сборной и объявили о завершении спортивной карьеры 22 сентября.

Смотрите также

Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте

Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания России о завершении карьеры

Жуков: Липницкой для работы в ОКР нужно учиться

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
2
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
3
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
6
"Непопулярные меры" губернатора Городецкого
7
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуированы четыре торговых центра и МАИ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама