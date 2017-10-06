Хоркина: Еремина и Мельникова могут сражаться за медали в многоборье при честном судействе

МОНРЕАЛЬ, 6 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнастки Елена Еремина и Ангелина Мельникова, для которых чемпионат мира в Монреале является первым в карьере, имеют все возможности стать призерами в личном многоборье при условии, если судьи объективно оценят их выступления. Об этом сообщила ТАСС двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

"Да, в карьере Мельниковой и Ереминой пока не было ни одного чемпионата мира, - сказала Хоркина. - Но они должны выбросить это из головы и идти сражаться только за победу. Если дать себе какую-то слабину и заранее искать причины невозможности бороться за медали, то ничего хорошего из этого не выйдет. А если собраться, то при честном судействе появятся все возможности попасть на пьедестал".

Собеседница ТАСС является обладательницей девяти золотых медалей мировых первенств, из которых три завоеваны в личном многоборье.

"Судейство на этом чемпионате вызывает порой неоднозначное впечатление, - призналась Хоркина. - Я до сих пор не поняла, по какой причине у Лены Ереминой были занижены оценки в квалификации упражнения на бревне. Сначала поставили одну оценку, а потом взяли и понизили".

Финал в женском многоборье начнется в два часа ночи по московскому времени 7 октября.