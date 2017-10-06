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ITF протестирует матчи в трехсетовом формате в зонах первой и второй групп Кубка Дэвиса

Спорт
6 октября, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Проведение матчей до двух выигранных сетов было предложено советом директоров ITF еще в марте

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ТАСС, 6 октября. Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF) одобрил проведение матчей Кубка Дэвиса в зонах первой и второй групп в трехсетовом формате в качестве эксперимента. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проведение матчей до двух выигранных сетов было предложено советом директоров ITF еще в марте, однако в августе общее собрание акционеров организации не одобрило эти нововведения. Также изменения коснутся расписания матчей: в первый день будут проходить две игры в одиночном разряде, во второй - одна в парном и две в одиночном. Матчи Мировой группы Кубка Дэвиса будут проходить в традиционном формате.

В следующем сезоне сборная России будет играть в первой группе европейско-африканской зоны.

Кубок Дэвиса является чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса, изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится ITF с участием более 130 команд.

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