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Обладатель Кубка Гагарина Дергачев перешел из СКА в "Спартак"

Спорт
6 октября, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Контракт 21-летнего игрока со СКА был рассчитан до конца нынешнего сезона

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Александр Дергачев

Александр Дергачев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Обладатель Кубка Гагарина Александр Дергачев перешел из петербургского хоккейного клуба СКА в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Контракт 21-летнего Дергачева со СКА был рассчитан до конца нынешнего сезона. Взамен петербургский клуб получит денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне нападающий провел 40 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых не забросил ни одной шайбы. В нынешнем сезоне на счету Дергачева одна шайба в пяти матчах. Дергачев является серебряным призером молодежных чемпионатов мира 2015 и 2016 годов.

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