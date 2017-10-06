Обладатель Кубка Гагарина Дергачев перешел из СКА в "Спартак"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Обладатель Кубка Гагарина Александр Дергачев перешел из петербургского хоккейного клуба СКА в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".
Контракт 21-летнего Дергачева со СКА был рассчитан до конца нынешнего сезона. Взамен петербургский клуб получит денежную компенсацию.
В прошедшем сезоне нападающий провел 40 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых не забросил ни одной шайбы. В нынешнем сезоне на счету Дергачева одна шайба в пяти матчах. Дергачев является серебряным призером молодежных чемпионатов мира 2015 и 2016 годов.