Экс-губернатор Городецкий уйдет с поста председателя попечительского совета ХК "Сибирь"

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МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий покинет пост председателя попечительского совета "Сибири" согласно уставу хоккейного клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.
В пятницу было объявлено о том, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Городецкого. Врио губернатора области назначен Андрей Травников.
"По уставу клуба председатель попечительского совета "Сибири" является губернатором области, поэтому он не может оставаться председателем совета", - сказал Фастовский.
"Сибирь" после 17 матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги занимает девятое место в Восточной конференции с 26 очками, одержав победу в девяти встречах.