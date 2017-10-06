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Экс-губернатор Городецкий уйдет с поста председателя попечительского совета ХК "Сибирь"

Спорт
6 октября, 14:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В пятницу было объявлено о том, что Владимир Путин отправил в отставку Владимира Городецкого с поста губернатора Новосибирской области

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Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий покинет пост председателя попечительского совета "Сибири" согласно уставу хоккейного клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.

В пятницу было объявлено о том, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Городецкого. Врио губернатора области назначен Андрей Травников.

"По уставу клуба председатель попечительского совета "Сибири" является губернатором области, поэтому он не может оставаться председателем совета", - сказал Фастовский.

"Сибирь" после 17 матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги занимает девятое место в Восточной конференции с 26 очками, одержав победу в девяти встречах.

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