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Мещеряков: совет директоров "Локомотива" не рассматривал работу спортивного блока клуба

Спорт
6 октября, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По словам председателя совета директоров клуба, его члены неформально выразили удовлетворение тем, как выступает команда в нынешнем сезоне

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Локомотива" на заседании в пятницу не рассматривал работу спортивного департамента московского футбольного клуба. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

В четверг газета "Известия" написала, что на совете директоров может быть принято решение о прекращении сотрудничества со спортивным директором "Локомотива" Эриком Штоффельсхаусом и скаутом Вилли Кронхардтом.

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"Люди, которые собирают слухи, могли бы просто позвонить и спросить. Вопрос спортивного блока не то что не стоял, он вообще не рассматривался советом директоров", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" занимает второе место в чемпионате России сезона-2017/18, в 12 матчах набрав 26 очков.

По словам собеседника ТАСС, члены совета директоров "неформально выразили удовлетворение тем, как выступает команда в нынешнем сезоне", но в повестке дня оценка игры клуба не значилась. "Был рабочий совет директоров. Мы договорились, что будем приглашать [на заседания] главного тренера (Юрия Семина - прим. ТАСС), слушать его. Сегодня он рассказал, какие у него есть вопросы, что собирается делать дальше, какие именно вопросы - это наше внутреннее дело", - сказал Мещеряков.

На вопрос, обсуждалось ли финансирование "Локомотива" в 2018 году, Мещеряков ответил: "Финансирование на следующий год не обсуждали. Бюджет будет утверждаться в конце декабря".

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