Геркус: принято решение об установке системы видеоповторов на "РЖД Арене"

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МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Система видеоассистентов рефери будет установлена на домашнем стадионе московского "Локомотива" - "РЖД Арене". Такое решение было принято в пятницу на заседании совета директоров столичного футбольного клуба, о чем ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.
В среду правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступило за введение видеоповторов в чемпионате России.
"Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на "РаЖД Арене". Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно", - сказал Геркус.
Как ранее ТАСС рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин, стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет €200 тыс., а ее годичной аренды - €100 тыс.
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, Кубке конфедераций - 2017 в России, а сейчас применяется в чемпионатах Германии, Италии, Нидерландов.