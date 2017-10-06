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Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛ

Спорт
6 октября, 15:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Президент клуба также рассказал, что воспитанники клуба позволяют рассчитывать на экономические успехи в будущем

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Илья Геркус

Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" - один из немногих клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), готовых к ужесточению лимита на легионеров в чемпионате страны. Об этом ТАСС заявил президент столичного футбольного клуба Илья Геркус после заседания совета директоров "Локомотива".

Ранее сообщалось, что в сезоне-2018/19 в РФПЛ будет действовать более жесткий лимит на легионеров, чем нынешний. Сейчас на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных футболистов.

"Все члены совета директоров отметили позитивное выполнение задач, поставленных руководством РЖД по молодым воспитанникам. Наши воспитанники получают практику, что увеличивает игровой потенциал, а также дает хорошие экономические перспективы клубу", - сказал Геркус.

"На текущий момент "Локомотив" - один из немногих клубов, готовых к ужесточению лимита легионеров. Этот факт позволяет нам уверенно чувствовать себя и заниматься операционными задачами", - отметил президент клуба.

"Локомотив" занимает второе место в чемпионате России сезона-2017/18, в 12 матчах набрав 26 очков. В двух играх группового этапа Лиги Европы красно-зеленые набрали 4 очка. "Клуб показывает хорошие промежуточные результаты в чемпионате России и Лиге Европы, что говорит о правильно принятых трансферных решениях и грамотной реализации спортивной стратегии", - сказал Геркус.

"Обсуждение прошло очень конструктивно. Дискуссия с членами совета директоров очень полезна, наметили дальнейшие шаги", - резюмировал президент "Локомотива".

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