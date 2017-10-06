Футболист "Шанхай СИПГ" Карвалью приговорен к семи месяцам тюрьмы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Защитник китайского футбольного клуба "Шанхай СИПГ" Рикарду Карвалью осужден на семь месяцев за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает Football Espana.

Прокуратура просила год тюремного заключения и €300 тысяч штрафа за уклонение от уплаты налогов в период выступления за "Реал" с 2011 по 2012 год. Мадридский суд, помимо тюремного заключения, которое 39-летний футболист может отбыть условно, назначил ему штраф в размере €143 тысячи.

Карвалью перешел в "Шанхай СИПГ" в январе 2017 года. Футболист является чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Ранее он выступал за португальский "Порту", английский "Челси", испанский "Реал" и клуб чемпионата Франции "Монако". Трижды выигрывал чемпионаты Португалии и Англии, по одному разу чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.