Бесланский ипподром 8 октября откроется после 13-летнего простоя

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Ипподром в Беслане открывается после 13-летнего простоя - 8 октября там будут проведены скачки на кубок святого Георгия, в которых примут участие лучшие жокеи России, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

"На обновленном после капитального ремонта ипподроме в Беслане проведут скачки на кубок святого Георгия. Мероприятие, в котором будут задействованы лучшие жокеи страны, состоится 8 октября", - говорится в сообщении.

За время ремонта, который проходил на средства спонсоров, было обновлено административное здание, приведены в порядок служебные помещения, в том числе комментаторская. Также были обустроены трибуны, которые суммарно могут разместить 4 тыс. зрителей. На подступах к ипподрому установлено новое освещение, произведен ремонт асфальтового покрытия.

Скачки на бесланском ипподроме начали регулярно проводиться с конца 50-х годов прошлого столетия. С 1964 года и до начала 90-х годов соревнования проводились 8 ноября и 2 мая, на них выступали питомцы отечественных конных заводов, в том числе Бесланского. Последние скачки прошли в 2004 году, после чего почти полтора десятка лет ипподром находился в заброшенном состоянии.