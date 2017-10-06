Юбилей футболиста Виталия Дараселии отметят на его родине в Абхазии

СУХУМ, 6 октября. /ТАСС/. Шестидесятилетний юбилей футболиста Виталия Дараселии, трагически погибшего в 25-летнем возрасте, отметят 9 октября на его родине в Абхазии, сообщил в пятницу президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Джума Кварацхелия на пресс-конференции.

"9 октября мы отмечаем юбилей легенды не только абхазского и советского, но и международного футбола - Виталия Дараселии. В этот день с утра состоится возложение цветов и митинг на могиле Дараселии в его родном городе Очамчыра, а затем в Сухуме на стадионе "Динамо" пройдут два футбольных матча в память о нем: в первом сыграют детские команды, а во втором ветераны сухумского "Динамо" и очамчырского "Ерцаху", - сказал Кварацхелия. Среди игроков- ветеранов будут Ахрик Цвейба, Беслан Аджинджал, Андрей Чекунов, Джемал Губаз и другие футболисты, игравшие в различных советских и российских клубах.

Как отметил президент ФФА, в юбилее Дараселии примут участие его родственники - мать, сестра, сын и дочь. К этой дате выпущены памятные подарки, вымпелы, майки с логотипом, будет разыгран его кубок. "Этот праздник мы отметим на самом высоком уровне, а со следующего года в память о Дараселии будет проходить традиционный детский турнир", - отметил он.

Полузащитник тбилисского "Динамо" и сборной СССР Виталий Дараселия погиб в автокатастрофе в 1982 году в Зестафони (Грузия), он не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы, с большой высоты обрушился в горную реку и его унесло мощным потоком. Лишь через 13 дней удалось обнаружить тело. Дараселия похоронен как национальный герой в городе Очамчыра, где он родился и жил, начинал футбольную карьеру. "Дараселия в памяти каждого гражданина Абхазии жив и всегда будет жить", - подчеркнул президент ФФА.

Заслуженный мастер спорта СССР Дараселия родился 9 октября 1957 года. Выступая за тбилисское "Динамо", забил решающий гол в финальном матче Кубка кубков 1981 года в ворота "Карл Цейсса" за 3 минуты до конца основного времени.