Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерва

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министрество спорта разработало концепцию подготовки спортивного резерва, в ближайшие дни она будет внесена в правительство РФ. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков на совещании по развитию дополнительного образования детей, которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Системы дополнительного образования и подготовки спортивного резерва взаимосвязаны. Совсем недавно на совете при президенте (по спорту) было принято решение о разработке специальной концепции подготовки спортивного резерва, она была согласована с Министерством образования. Мы буквально на днях внесем ее в правительство РФ", - сказал министр.

По словам Колобкова, она предусматривает возможности перехода спортсменов из системы дополнительного образования в учреждения, подведомственные Минспорту.

Он отметил, что необходимо выявлять лучших спортсменов, которые затем смогут выступать в муниципальных, региональных и в сборных командах России.