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Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерва

Спорт
6 октября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, концепция предусматривает возможности перехода спортсменов из системы дополнительного образования в учреждения, подведомственные Минспорту

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министрество спорта разработало концепцию подготовки спортивного резерва, в ближайшие дни она будет внесена в правительство РФ. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков на совещании по развитию дополнительного образования детей, которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

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"Системы дополнительного образования и подготовки спортивного резерва взаимосвязаны. Совсем недавно на совете при президенте (по спорту) было принято решение о разработке специальной концепции подготовки спортивного резерва, она была согласована с Министерством образования. Мы буквально на днях внесем ее в правительство РФ", - сказал министр.

По словам Колобкова, она предусматривает возможности перехода спортсменов из системы дополнительного образования в учреждения, подведомственные Минспорту.

Он отметил, что необходимо выявлять лучших спортсменов, которые затем смогут выступать в муниципальных, региональных и в сборных командах России.

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