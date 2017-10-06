Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерва

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министрество спорта разработало концепцию подготовки спортивного резерва, в ближайшие дни она будет внесена в правительство РФ. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков на совещании по развитию дополнительного образования детей, которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Системы дополнительного образования и подготовки спортивного резерва взаимосвязаны. Совсем недавно на совете при президенте (по спорту) было принято решение о разработке специальной концепции подготовки спортивного резерва, она была согласована с Министерством образования. Мы буквально на днях внесем ее в правительство РФ", - сказал министр.
По словам Колобкова, она предусматривает возможности перехода спортсменов из системы дополнительного образования в учреждения, подведомственные Минспорту.
Он отметил, что необходимо выявлять лучших спортсменов, которые затем смогут выступать в муниципальных, региональных и в сборных командах России.