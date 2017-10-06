Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензирования

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МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила проект положения по лицензированию тренеров. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент организации Андрей Сильнов.
Проект был утвержден на заседании президиума ВФЛА, которое прошло в пятницу в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
"Лицензирование предполагает прохождение тренерами обучения. Основным критерием лицензирования является соблюдение правил соревнований и антидопинговой политики. Это процедура будет необходимым условием для всех тренеров, которые будут работать в составе сборной России", - сказал Сильнов.
Собеседник агентства отметил, что система лицензирования будет запущена в тестовом режиме в начале года. "Пока не все так просто, поэтому еще будем этот вопрос корректировать", - отметил он.
Президиум ВФЛА также одобрил включение в положение о соревнованиях пункта об обязательном прохождении спортсменами моложе 18 лет образовательной онлайн-программы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и получении соответствующего сертификата.