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Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензирования

Спорт
6 октября, 16:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Проект был утвержден на заседании президиума ВФЛА, которое прошло в пятницу в здании Олимпийского комитета России

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Первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов

Первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила проект положения по лицензированию тренеров. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент организации Андрей Сильнов.

Проект был утвержден на заседании президиума ВФЛА, которое прошло в пятницу в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

"Лицензирование предполагает прохождение тренерами обучения. Основным критерием лицензирования является соблюдение правил соревнований и антидопинговой политики. Это процедура будет необходимым условием для всех тренеров, которые будут работать в составе сборной России", - сказал Сильнов.

Собеседник агентства отметил, что система лицензирования будет запущена в тестовом режиме в начале года. "Пока не все так просто, поэтому еще будем этот вопрос корректировать", - отметил он.

Президиум ВФЛА также одобрил включение в положение о соревнованиях пункта об обязательном прохождении спортсменами моложе 18 лет образовательной онлайн-программы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и получении соответствующего сертификата.

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