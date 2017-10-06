СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Михаил Прохоров близок к продаже 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин". Об этом сообщает газета New York Post.

Интерес к "Бруклину" выразил ряд потенциальных покупателей, которые готовы приобрести 49% акций с правом увеличения своей доли и выкупа всего клуба в течение трех лет. По информации издания, Прохоров планирует выручить более $2 млрд за эту сделку, при этом продажа арены Barclays Center не рассматривается.

Ранее Reuters сообщал, что вице-президент компании Alibaba Джозеф Цай вел предварительные переговоры о покупке клуба за $12 млрд. Сам Цай опроверг информацию.

В 2010 году президент инвестиционного фонда "Группа Онэксим" Прохоров заплатил $223 млн за 80 процентов акций клуба "Нью-Джерси Нетс" и 45 процентов акций его арены. В 2012 году команда переехала в Нью-Йорк на новый стадион Barclays Center и была переименована, а в 2015-м Прохоров стал единоличным владельцем клуба и арены.