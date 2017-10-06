Первая в мире гонка на автомобилях с альтернативными двигателями пройдет в 2018 году

ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Трансконтинентальная гонка на электро-, водородо- и солармобилях из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк и обратно пройдет весной следующего года, первый квалификационный заезд состоится в конце октября в Москве. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС вице-президент оргкомитета соревнований Анна Мацкевич.

"Это будет первая в мире трансконтинентальная гонка с участием электро-, водородо- и солармобилей (автомобилей, использующих энергию солнечных батарей - прим. ТАСС), которая будет называться "Новый Амстердам". 27 мая 2018 года из Санкт-Петербурга и Нью-Йорка одновременно стартуют команды спортсменов. Пит-стопы запланированы в Новосибирске, Якутске, Анадыре, Ситке, Сиэтле, Сан-Франциско и Вашингтоне", - сказала она.

По словам организаторов, отборочные заезды пройдут уже в этом году. "Как и в любой гонке, начнем мы с тестовых заездов, и уже 21 октября от комплекса "Москва-Сити" стартует первый этап квалификации нашей гонки в Санкт-Петербург", - отметила Мацкевич.

"Главный таксист Франции" за дружбу между странами

Одним из участников первого заезда станет известный актер Сами Насери, который исполнил одну из главных ролей во французских фильмах "Такси". Он выйдет на старт вместе со своим другом, французским певцом Мурадом Бурави.

"Мы хотим участвовать в этом ралли, чтобы поддержать Год экологии, и хотим доехать до Америки, чтобы помочь в укреплении содружества между двумя странами. Мы бы хотели преодолеть первый этап до Санкт-Петербурга, но если меня пригласят и дальше участвовать в этом проекте, я буду "за". В плане пилотажа у меня нет никаких проблем, и мы с Мурадом будем сами управлять машиной", - сказал актер, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что будет рад помериться силами с бессменным режиссером фильмов "Такси" Люком Бессоном, которому также сделано предложение участвовать в ралли. "Конечно, я бы с удовольствием посостязался с ним за право выиграть эту гонку", - пошутил Насери.

Актер добавил, что до сих пор находится под впечатлением от поездки в Крым, где он был участником IV Международного форума мира в Ялте. "Это было многонациональное мероприятие, которым я насладился сполна", - сказал он.