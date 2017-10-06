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ЦСКА победил "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

Спорт
6 октября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 87:72 в пользу баскетболистов армейского клуба

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл красноярский "Енисей" в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счетом 87:72 в пользу армейцев. Самыми результативными игроками матча стали атакующий защитник "Енисея" Денис Захаров и атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравшие по 14 очков.

В следующем матче 8 октября ЦСКА сыграет в гостях с "Астаной". "Енисей" 14 октября проведет выездной матч с саратовским "Автодор".

Восемь лучших команд из 13 по итогам 24 туров регулярного чемпионата выйдут в 1/4 финала, по итогам которого определятся участники "Финала четырех". Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы плей-офф, ограничившись на решающей стадии двумя полуфиналами и финалом, как это принято в Евролиге, такая система существовала в Единой лиге ВТБ до 2012 года.

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