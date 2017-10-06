Лысенко признан лучшим молодым легкоатлетом 2017 года в России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) признала прыгуна в высоту Данила Лысенко лучшим молодым легкоатлетом 2017 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов.

Лучшим тренером стал Геннадий Габрилян, чья ученица прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла все старты в минувшем летнем сезоне, став двукратной чемпионкой мира в Лондоне.

20-летний Лысенко в столице Великобритании завоевал серебряную медаль.

ВФЛА также считает, что Ласицкене должна быть признана лучшей легкоатлеткой года, а чемпион мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира этого года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков - лучшим легкоатлетом. Метатель молота Валерий Пронкин может стать лауреатом в номинации "Прорыв года".

Победители в этих номинациях будут определены на основе голосования болельщиков, которое пройдет в социальных сетях.