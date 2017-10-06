Жигулев: молодежная сборная России по футболу прибавляет с каждым матчем

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу с каждым матчем становится все сплоченней и сыгранней. Такое мнение ТАСС высказал капитан команды, полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев.

В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года.

"Очень тяжелая игра с учетом состояния поля, игра сложно складывалась, на первый план вышли морально-волевые качества. Хорошо, что выиграли, все очень рады, - поделился впечатлениями Жигулев. - Естественно, тренер обратил внимание на состояние поля, но и мы сами видели, что мяч не держится внизу, так что в некоторых моментах упрощали игру, особенно в конце - все-таки нам сегодня надо было выигрывать, потому что австрийцы - одни из конкурентов".

"По этой игре можно судить о нашей команде, потому что коллектив проявляется в сложных ситуациях, - считает полузащитник. - Все выложились по максимуму, хочется сказать им спасибо. С каждой игрой мы прибавляем, а коллектив становится все слаженнее".

Следующую встречу россияне проведут с сербами на выезде 10 октября. "Австрийцы очень хорошая команда, но сербы, может быть, даже посильнее. Они точно одни из лидеров, так что оба эти матча важны", - отметил Жигулев.

"Провели хороший матч"

Нападающий Георгий Мелкадзе отметил, что в целом команда провела хороший матч, хотя он и упустил отличный момент для взятия ворот. В первом тайме Мелкадзе не смог переправить мяч в пустые ворота - его успел выбить защитник.

"Да, я уже видел мяч в воротах, но защитник достал мяч, - признался Мелкадзе. - Эмоциональный спад был, но для себя решил не расстраиваться - промахиваются все, и начало получаться".

"В целом, хороший матч провели. До игры с сербами осталось три дня, будем готовиться", - добавил он.

В предыдущих матчах отбора ЧЕ-2019 россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0) и разгромили сборную Гибралтара (3:0). Турнирное положение в седьмой отборочной группе: Россия - 7 очков (после трех матчей), Армения - 7 (4), Сербия - 3 (1), Македония - 3 (1), Австрия - 3 (1), Гибралтар - 0 (5).