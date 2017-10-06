Российские легкоатлеты в ноябре могут получить право выступать под флагом страны

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МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты в ноябре могут вернуть себе право выступать под флагом страны, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) частично восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
Российские легкоатлеты сейчас могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, поскольку членство ВФЛА приостановлено.
"ВФЛА может быть частично восстановлена, речь идет о том, чтобы получить допуск спортсменов для участия в международных соревнованиях в составе сборной России. Пусть это восстановление произойдет при определенных условиях, пусть при внешнем управлении или как-нибудь еще, но для нас главное - чтобы спортсмены выступали", - сказал Паркин.
"Мы видели, что IAAF уже меняла правила соревнований по ходу игры, за одно заседание совета IAAF. Так что все это [частичное восстановление] реально. Этот вопрос будет обсужден на заседании совета IAAF в ноябре", - добавил он.
Очередная встреча президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы IAAF по вопросу восстановления национальной федерации пройдет в конце октября - начале ноября.
Перед стартом чемпионата мира, который прошел в августе в Лондоне, конгресс IAAF поддержал решение совета продлить отстранение ВФЛА. Российской стороне было выдвинуто еще несколько условий, в числе которых восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признание выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Совет учредителей WADA рассмотрит вопрос приведения РУСАДА в соответствие со своим кодексом 16 ноября. В ноябре первую оценку фактам из доклада Макларена должна дать и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), которая перепроверяет допинг-пробы россиян с Игр 2014 года в Сочи.
"Решение больших вопросов, таких как восстановление РУСАДА и расследование, зависит не от нас. Поэтому мы хотим, чтобы федерацию восстановили хотя бы с каким-нибудь условием", - сказал Паркин.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом, поводом для этого стали заявления Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами.
Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен. Последний раз рабочая группа встречалась с руководством ВФЛА 13 июня.