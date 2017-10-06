Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зуев: нынешний созыв молодежной сборной России по футболу способен на многое

Спорт
6 октября, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года - 1:0

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нынешний созыв молодежной сборной России по футболу может достичь многого. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник команды Александр Зуев.

В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года - 1:0.

Смотрите также

Бушманов: молодежная сборная РФ могла забить австрийцам больше, но подвела реализация

Жигулев: молодежная сборная России по футболу прибавляет с каждым матчем

Молодежная сборная России по футболу победила австрийцев в матче отбора чемпионата Европы

"Игра была тяжелая, поле мешало во всех моментах, при резкой смене направления поскальзываешься. Правда, иногда оно помогало и нам, когда соперники скользили. Но, несмотря на поле, все равно настраивались играть в свой футбол. Австрийцы - неплохая команда, очень хорошо и интересно ведут борьбу, я у нас с таким еще не сталкивался, но, думаю, главными нашими конкурентами будут сербы - они посильнее", - поделился впечатлениями от встречи Зуев.

"Сыгрываемся, команда строится, уже лучше понимаем друг друга. На многое ли способны? Думаю, да, но про чемпионат Европы давайте пока не загадывать", - также сказал он.

Следующую встречу россияне проведут с сербами на выезде 10 октября. В предыдущих матчах отбора ЧЕ-2019 россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0) и разгромили сборную Гибралтара (3:0). Турнирное положение в седьмой отборочной группе: 1. Россия - 7 очков (после трех матчей), 2. Армения - 7 (4), 3. Сербия - 3 (1), 4. Македония - 3 (1), 5. Австрия - 3 (1), 6. Гибралтар - 0 (5).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Эксперт: принятые Радой документы по Донбассу направлены на замораживание конфликта
4
Михаил Исаев досрочно слагает депутатский мандат
5
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
6
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
7
Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама