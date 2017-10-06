Зуев: нынешний созыв молодежной сборной России по футболу способен на многое

Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
Журналисты привезли на Кавказ калмыцкие сказки и мечеть из спичекОбщество 6 октября, 19:19
Мутко: молодежная сборная России в матче с австрийцами не показала весь свой потенциалСпорт 6 октября, 19:18
В Пензе в ходе силовой операции освободили заложниковПроисшествия 6 октября, 19:18
Мутко: английским болельщикам нужно верить побывавшим в России туристам, а не пропагандеСпорт 6 октября, 19:15
Гарри Бардин воодушевлен тем, что дети снимают кино все больше и лучшеВ стране 6 октября, 19:08
СМИ: тематический парк в честь Месси построят в Китае за €170 млнСпорт 6 октября, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нынешний созыв молодежной сборной России по футболу может достичь многого. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник команды Александр Зуев.
В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года - 1:0.
"Игра была тяжелая, поле мешало во всех моментах, при резкой смене направления поскальзываешься. Правда, иногда оно помогало и нам, когда соперники скользили. Но, несмотря на поле, все равно настраивались играть в свой футбол. Австрийцы - неплохая команда, очень хорошо и интересно ведут борьбу, я у нас с таким еще не сталкивался, но, думаю, главными нашими конкурентами будут сербы - они посильнее", - поделился впечатлениями от встречи Зуев.
"Сыгрываемся, команда строится, уже лучше понимаем друг друга. На многое ли способны? Думаю, да, но про чемпионат Европы давайте пока не загадывать", - также сказал он.
Следующую встречу россияне проведут с сербами на выезде 10 октября. В предыдущих матчах отбора ЧЕ-2019 россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0) и разгромили сборную Гибралтара (3:0). Турнирное положение в седьмой отборочной группе: 1. Россия - 7 очков (после трех матчей), 2. Армения - 7 (4), 3. Сербия - 3 (1), 4. Македония - 3 (1), 5. Австрия - 3 (1), 6. Гибралтар - 0 (5).