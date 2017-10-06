Зуев: нынешний созыв молодежной сборной России по футболу способен на многое

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нынешний созыв молодежной сборной России по футболу может достичь многого. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник команды Александр Зуев.

В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года - 1:0.

"Игра была тяжелая, поле мешало во всех моментах, при резкой смене направления поскальзываешься. Правда, иногда оно помогало и нам, когда соперники скользили. Но, несмотря на поле, все равно настраивались играть в свой футбол. Австрийцы - неплохая команда, очень хорошо и интересно ведут борьбу, я у нас с таким еще не сталкивался, но, думаю, главными нашими конкурентами будут сербы - они посильнее", - поделился впечатлениями от встречи Зуев.

"Сыгрываемся, команда строится, уже лучше понимаем друг друга. На многое ли способны? Думаю, да, но про чемпионат Европы давайте пока не загадывать", - также сказал он.

Следующую встречу россияне проведут с сербами на выезде 10 октября. В предыдущих матчах отбора ЧЕ-2019 россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0) и разгромили сборную Гибралтара (3:0). Турнирное положение в седьмой отборочной группе: 1. Россия - 7 очков (после трех матчей), 2. Армения - 7 (4), 3. Сербия - 3 (1), 4. Македония - 3 (1), 5. Австрия - 3 (1), 6. Гибралтар - 0 (5).