Рассказов: молодежная сборная России по футболу имеет хорошие шансы пробиться на ЧЕ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу имеет хорошие шансы выйти на чемпионат Европы 2019 года. Такое мнение ТАСС высказал защитник российской команды Николай Рассказов.

В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года - 1:0.

"Всю ночь лил дождь и во время игры продолжился, и это сказалось на состоянии поле и, конечно, на игру - тяжело было контролировать мяч, так что в основном старались играть проще, - поделился впечатлениями Рассказов. - У австрийцев неплохая команда - стараются играть в пас, есть хорошие футболисты. Они с сербами станут нашими главными конкурентами. Но шансы у нас сейчас стали еще лучше".

Следующую встречу россияне проведут с сербами на выезде 10 октября. В предыдущих матчах отбора ЧЕ-2019 россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0) и разгромили сборную Гибралтара (3:0). Турнирное положение в седьмой отборочной группе: 1. Россия - 7 очков (после трех матчей), 2. Армения - 7 (4), 3. Сербия - 3 (1), 4. Македония - 3 (1), 5. Австрия - 3 (1), 6. Гибралтар - 0 (5).