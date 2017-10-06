Игрок: футболисты сборной Южной Кореи будут играть на победу в матче с россиянами

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи по футболу будет играть на победу в товарищеском матче с командой России. Об этом журналистам заявил капитан южнокорейской команды Ки Сон Ён.
"Наша команда подходит к предстоящему матчу со всей серьезностью, - сказал игрок. - Мы уже вышли в финальную часть чемпионата мира, но это не снимает с нас ответственности перед нашими болельщиками. Завтра мы намерены играть на победу".
Сборные России и Южной Кореи проведут товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года 7 октября. Встреча состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и начнется в 17:00 мск.