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Игрок: футболисты сборной Южной Кореи будут играть на победу в матче с россиянами

Спорт
6 октября, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Южнокорейцы подходят к товарищескому матчу с россиянами со всей серьезностью

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Футболист сборной Южной Кореи Ки Сун Ён (слева)

Футболист сборной Южной Кореи Ки Сон Ён (слева)

© EPA/JEON HEON-KYUN

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи по футболу будет играть на победу в товарищеском матче с командой России. Об этом журналистам заявил капитан южнокорейской команды Ки Сон Ён.

"Наша команда подходит к предстоящему матчу со всей серьезностью, - сказал игрок. - Мы уже вышли в финальную часть чемпионата мира, но это не снимает с нас ответственности перед нашими болельщиками. Завтра мы намерены играть на победу".

Сборные России и Южной Кореи проведут товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года 7 октября. Встреча состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и начнется в 17:00 мск.

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