Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист "Барселоны" Суарес пропустит две-три недели в ноябре из-за операции

Спорт
6 октября, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Операция по удалению синовиальной кисты с правого колена уругвайского игрока будет проведена в ноябре

Поделиться
Материал из 1 страницы
Луис Суарес

Луис Суарес

© EPA/TONI ALBIR

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес будет прооперирован в ноябре, из-за чего пропустит две-три недели. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Sport and Catalunya Radio.

Операция по удалению синовиальной кисты с правого колена уругвайского игрока будет проведена в ноябре, чтобы 30-летний футболист пропустил как можно меньше матчей.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году из английского "Ливерпуля". В составе "Барселоны" он дважды выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне Суарес забил два гола в восьми матчах за "Барселону".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
3
Михаил Исаев досрочно слагает депутатский мандат
4
Эксперт: принятые Радой документы по Донбассу направлены на замораживание конфликта
5
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
6
Число погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до шести
7
В Пензе мужчина захватил двух заложниц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама