СМИ: футболист "Барселоны" Суарес пропустит две-три недели в ноябре из-за операции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес будет прооперирован в ноябре, из-за чего пропустит две-три недели. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Sport and Catalunya Radio.

Операция по удалению синовиальной кисты с правого колена уругвайского игрока будет проведена в ноябре, чтобы 30-летний футболист пропустил как можно меньше матчей.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году из английского "Ливерпуля". В составе "Барселоны" он дважды выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне Суарес забил два гола в восьми матчах за "Барселону".