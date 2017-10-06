Комиссия СФ: Волгоград достойно проведет ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Члены временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу на встрече с волгоградским губернатором Андреем Бочаровым выразили уверенность, что Волгоград достойно проведет матчи турнира. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

"Мы посмотрели объекты. Чувствуется рука хозяина - все делается в срок, за всем присмотр. Видно, что молодежи уделяется достаточное внимание. Наше мнение единое: мы не сомневаемся, что вы достойно войдете в чемпионат, проведете эти матчи", - заявил председатель временной комиссии Андрей Кутепов.

Члены комиссии положительно оценили ход подготовки волгоградского региона к футбольному первенству. Они осмотрели стадионы "Зенит" (тренировочную базу к ЧМ-2018) и "Волгоград-Арену", проинспектировали ход реконструкции аэропорта и строительства рокадной (вдоль правого берега Волги) дороги, посетили 25-ю клиническую больницу скорой медицинской помощи, которая включена в программу подготовки к ЧМ-2018 в качестве базовой медплощадки, а также осмотрели вертолетную площадку, открытую на территории больницы в ноябре 2016 года.

В свою очередь, губернатор региона на встрече с сенаторами отметил, что члены комиссии ознакомились не только с объектами ЧМ-2018, но и с подготовкой города к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве. "Очень важно, чтобы вы познакомились не только с объектами, которые мы сегодня строим и реконструируем в рамках подготовки к чемпионату мира, но и в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Сталинградской битве, посмотрели то наследие, которое останется у нас, будет служить жителям и гостям региона", - заявил Бочаров.

В администрации Волгоградской области подчеркнули, что в связи с проведением матчей мирового первенства Волгоград получил уникальную возможность кардинально модернизировать устаревшую инфраструктуру - дорожную, спортивную, коммунальную, гостиничную. "Это должно стать наследием ЧМ-2018, служить многим поколениям волгоградцев, обеспечивая стратегическое развитие региона",- сказано в сообщении ведомства.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа турнира.