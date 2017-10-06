Свищев призвал американские СМИ не придумывать проблемы по подготовке в России ЧМ-2018

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) призвал американские СМИ, подробно описавшие инцидент с возгоранием на стройке стадиона в Нижнем Новгороде, не придумывать несуществующие проблемы по подготовке в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

На стадионе "Нижний Новгород", который возводится к ЧМ-2018, в четверг произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано. От искры загорелся полистирол на полу, который, в свою очередь, дал сильное задымление. Пострадавших нет, на сроки возведения арены происшествие никак не повлияет, проинформировали в пресс-службе подрядчика. После этого американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором рассказала о случившемся.

"Ситуация абсолютно рабочая: идет строительство крупного объекта, конечно, могут происходить подобные ситуации. Главное, что ответственные лица быстро отреагировали и устранили возгорание, и никто из людей не пострадал, - заявил Свищев. - Но столь уважаемое издание, как The New York Times, сообщила о всех подробностях произошедшего. При этом в статье лейтмотивом проходит мысль о том, что Россия может не успеть вовремя достроить стадионы к ЧМ-2018".

"Это еще раз говорит о том, что недружественные нам страны ищут любой повод попытаться уколоть Россию в организации предстоящего мундиаля и буквально под лупой смотрят на то, как у нас идет строительство спортивных объектов. Может, мы плитку не так положим, может, песок не тот привезем или цвет краски не тот подберем? Неужели американского читателя это действительно интересует?" - отметил депутат.

"Хочется призвать американские и западные СМИ не пытаться из воздуха придумывать несуществующие проблемы, связанные с ЧМ-2018 в России, и лучше писать о своих проблемах, которых достаточно", - заявил политик. Он напомнил, что и на Олимпиаде в Сочи, и на Кубке конфедераций летом текущего года Россия показала высочайший уровень организации и подготовки мероприятий. "Поэтому вероятность того, что ЧМ-2018 будет чем-то отличаться в этом смысле, нулевая. Я уверен, что, как и на Олимпиаде в Сочи, мы все успеем не просто построить, а построить на высшем уровне", - заключил политик.

Стадион "Нижний Новгород" строится на месте слияния Оки и Волги рядом с историческим центром города. Вместимость арены составляет 45 тыс. мест, срок сдачи - декабрь 2017 года. Здесь пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу, в том числе игры 1/8 и 1/4 финала.