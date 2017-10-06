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Белорусская федерация футбола намерена пожаловаться в ФИФА на игрока Капленко и "Зенит"

Спорт
6 октября, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее 18-летний полузащитник не прибыл на сбор белорусской "молодежки", который проходил в конце августа - начале сентября

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Кирилл Капленко

Кирилл Капленко

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола (БФФ) пожалуется на полузащитника "Зенита" Кирилла Капленко и санкт-петербургский клуб в Международную федерацию футбола (ФИФА) в случае, если он не явится на октябрьский сбор молодежной сборной Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе БФФ Александр Алейник.

Ранее 18-летний Капленко не прибыл на сбор белорусской "молодежки", который проходил в конце августа - начале сентября.

"Капленко во второй раз вызывается в молодежную сборную Белоруссии, и в случае его неявки на сбор мы обратимся в ФИФА с просьбой применить санкции в отношении игрока и его клуба. Могу подтвердить, что сейчас его нет в расположении молодежной сборной", - сказал Алейник.

"Мы знаем, что у него есть белорусский паспорт. А информации насчет того, что у него еще есть и российский паспорт, у нас нет", - добавил пресс-атташе БФФ.

Молодежная сборная Белоруссии ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября - она встретится в Борисове с командой Молдавии.

Капленко перешел в "Зенит" в январе 2017 года из академии "Краснодара". Полузащитник провел за основной состав "Зенита" два матча - по одному в чемпионате и Кубке России.

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