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Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборные

Спорт
6 октября, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Ранее в Белорусской федерации футбола сообщили, что направят в жалобу в ФИФА на Капленко и "Зенит" в случае, если игрок не явится на ноябрьский сбор молодежной команды страны

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

© Евгений Асмолов/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Зенит" и полузащитник Кирилл Капленко не нарушали правил Международной федерации футбола (ФИФА), игрок написал письмо с отказом от выступления за белорусские сборные. Об этом ТАСС заявил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

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Ранее пресс-атташе Белорусской федерации футбола (БФФ) Александр Алейник сообщил ТАСС, что федерация направит в жалобу в ФИФА на Капленко и "Зенит" в случае, если игрок не явится на ноябрьский сбор молодежной команды Белоруссии.

"Причем здесь игрок и футбольный клуб "Зенит"? У Капленко есть российское гражданство, и он вправе выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Белоруссии. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет", - сказал Фурсенко.

Молодежная сборная Белоруссии ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европы проведет 10 октября - она встретится в Борисове с командой Молдавии.

Капленко перешел в "Зенит" в январе 2017 года из академии "Краснодара". Полузащитник провел за основной состав "Зенита" два матча - по одному в чемпионате и Кубке России.

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