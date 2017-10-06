Нижний Тагил утвержден местом проведения этапов КМ по прыжкам с трамплина сезона-2017/18

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила Нижний Тагил местом проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в период с 1 по 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Решение было принято в пятницу в Цюрихе на традиционной встрече представителей FIS.

В прошлом сезоне проведение мужского этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле было отменено из-за невыполнения организаторами турнира требований FIS по установке ветрозащиты. В конце августа 2017 года на двух трамплинах горнолыжного комплекса появилась ветрозащита стоимостью 37 млн рублей. В сентябре готовность ветрозащиты проверил техделегат FIS Миран Тепеш.

Нижнетагильский комплекс трамплинов "Аист" в третий раз в своей истории (после 2014 и 2015 годов) примет этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.