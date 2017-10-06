Евролига отвергла предложение FIBA об изменении календаря в интересах квалификации КМ-2019

Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ "Даллас"Спорт 6 октября, 21:13
Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболуСпорт 6 октября, 21:03
Телекомпания "ВИD" сменила название и сделала заставку позитивнойОбщество 6 октября, 20:55
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит УкраинеМеждународная панорама 6 октября, 20:22
Нижний Тагил утвержден местом проведения этапов КМ по прыжкам с трамплина сезона-2017/18Спорт 6 октября, 19:53
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" РоссииАрмия и ОПК 6 октября, 19:45
Исследование: экспорт из ЕС в РФ из-за санкций снизился на €30 млрдЭкономика и бизнес 6 октября, 19:40
Фурсенко: футболист "Зенита" Капленко отказался от выступления за белорусские сборныеСпорт 6 октября, 19:39
Мутко: стадион в Ростове-на-Дону в ноябре вряд ли примет матч сборной России по футболуСпорт 6 октября, 19:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 октября. Евролига отклонила предложение Международной федерации баскетбола (FIBA) о проведении ноябрьских и февральских матчей регулярного чемпионата еврокубкового турнира по вторникам в интересах отборочного турнира к Кубку мира 2019 года. Об этом сообщает портал Sportando.com.
Во вторник FIBA утвердила ряд изменений в календаре, по итогам которых предложила Евролиге перенести отборочные матчи Кубка мира, которые должны состояться в ноябре и феврале, с четверга на пятницу, а матчи Евролиги - на вторник. Руководители клубов Евролиги провели встречу в пятницу в Барселоне, по итогам которой предложение FIBA было отвергнуто.
Ближайшие отборочные матчи Кубка мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда - на 22 и 23 февраля.
С учетом утвержденных FIBA изменений восемь игр отбора к Кубку мира, которые были запланированы на четверг (23 ноября), будут перенесены на 24 ноября, а восемь матчей Евролиги будут перенесены с четверга и пятницы на вторник (21 ноября). Аналогично в феврале матчи национальных сборных перенесут с четверга (22 февраля) на пятницу, а матчи Евролиги с четверга и пятницы - на вторник (20 февраля).
Таким образом, игроки, которые выступают за команды Евролиги и европейские сборные, во вторник проводят матч в клубном турнире, в среду прилетают в расположение национальных команд, в пятницу, воскресенье и понедельник играют в матчах отбора к Кубку мира, во вторник возвращаются в расположение своих клубов, а в четверг и пятницу вновь выступают в Евролиге.