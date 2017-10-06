Евролига отвергла предложение FIBA об изменении календаря в интересах квалификации КМ-2019

ТАСС, 6 октября. Евролига отклонила предложение Международной федерации баскетбола (FIBA) о проведении ноябрьских и февральских матчей регулярного чемпионата еврокубкового турнира по вторникам в интересах отборочного турнира к Кубку мира 2019 года. Об этом сообщает портал Sportando.com.

Во вторник FIBA утвердила ряд изменений в календаре, по итогам которых предложила Евролиге перенести отборочные матчи Кубка мира, которые должны состояться в ноябре и феврале, с четверга на пятницу, а матчи Евролиги - на вторник. Руководители клубов Евролиги провели встречу в пятницу в Барселоне, по итогам которой предложение FIBA было отвергнуто.

Ближайшие отборочные матчи Кубка мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда - на 22 и 23 февраля.

С учетом утвержденных FIBA изменений восемь игр отбора к Кубку мира, которые были запланированы на четверг (23 ноября), будут перенесены на 24 ноября, а восемь матчей Евролиги будут перенесены с четверга и пятницы на вторник (21 ноября). Аналогично в феврале матчи национальных сборных перенесут с четверга (22 февраля) на пятницу, а матчи Евролиги с четверга и пятницы - на вторник (20 февраля).

Таким образом, игроки, которые выступают за команды Евролиги и европейские сборные, во вторник проводят матч в клубном турнире, в среду прилетают в расположение национальных команд, в пятницу, воскресенье и понедельник играют в матчах отбора к Кубку мира, во вторник возвращаются в расположение своих клубов, а в четверг и пятницу вновь выступают в Евролиге.